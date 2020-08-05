Arda Turan, Galatasaray ile anlaşmaya vardı

Bein Sports'un aktardığına göre Galatasaray ile Arda Turan anlaşmaya vardı.

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan transferinde anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Bein Sports'un duyurduğu anlaşmaya göre, sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Turan, 66 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı. pic.twitter.com/YR9dwQFaOQ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 5, 2020

Galatasaray'da Fatih Terim, Arda Turan'ı geçen sezon içinde de istediğini belirtmiş ancak yönetim bu transfere sıcak bakmamıştı. Terim, bu transfer konusunda yönetimle fikir ayrılıkları olduğunu dile getirmişti.

Anlaşma ile Arda Turan 9 sezon sonra yeniden Galatasaray için ter dökecek.