Fenerbahçe teknik direktör olarak Erol Bulut'la resmen anlaştı: 'Yuvana hoş geldin'

Fenerbahçe, teknik direktör olarak Erol Bulut'la anlaştığını resmen duyurdu. Bulut'un sarı lacivertli formayla elde ettiği başarıların hatırlatıldığı açıklamada, "Yuvana hoş geldin" dendi.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaştıklarını resmen açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Bulut'un futbolculuk döneminde sarı lacivertli formayla elde ettiği başarılar hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, çubukluya teknik direktörümüz olarak yeniden 'merhaba' diyor.

şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın olarak camiamıza geri dönüyor. yılları arasında 4 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı maçta atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, çubukluya teknik direktörümüz olarak yeniden diyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği e güeni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam."

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