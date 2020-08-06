Beşiktaş ‘Bırakmam Seni’ bağış gecesi düzenleyecek: Yayıncı kanal belli oldu

Vodafone Park'ta 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 22.00'de gerçekleşecek ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası gecesi Kanal D ekranlarında yayınlanacak programla gerçekleşecek.

Programın sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan gerçekleştirecek.

Beşiktaşlı birçok sanatçının da yer alacağı programda yönetim kurulu, eski futbolcular, futbol takımı, kadın futbol takımı, erkek kadın basketbol takımı, hentbol takımı ve tekerlekli sandalye basketbol takımı katılacak.

Organizasyon basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.