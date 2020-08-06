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    Caner Erkin: Benim zaten Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008061042604464-caner-erkin-benim-zaten-fenerbahceli-oldugumu-herkes-bilir/

    Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı. Caner Erkin, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Benim zaten Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunu da söylememe gerek yok. Onun için çok basit bir transfer oldu. Ben de çok gelmek istiyordum" ifadesini kullandı.

    Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde, Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular Gökhan Gönül ile 1+1 ve Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarında söz konusu transferler "Sevgi limit tanımaz", "Biz Fenerbahçeyiz" ifadeleriyle anons edildi.

    FB TV'ye konuşan Gökhan Gönül, “Ailesinden bir süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak bugün hislerimi kelimelerle ifade etmek inanın bana çok zor. Belki kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, birçok canlı yayına bağlandım. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum" dedi.

    Gönül, şöyle devam etti:

    • "O yüzden çok fazla da hatta da kalmak istemiyorum. Çünkü imza töreninde de Allah izin verirse birçok şey konuşmak isterim. Burada kısa bir şey söylemek istiyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah’a, vesile olan Başkanım Ali Koç ve Yönetim Kuruluna, Emre Belözoğlu’na ve Fenerbahçeli herkese teşekkür ediyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum şu an. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz. Birçok şeyi paylaşırız.
    • Ben Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm. Adım sosyal medyada dolaşırken birçok insan ‘jübilesini yapmaya geliyor’ diyor. Ben Başkanımıza da bunu söyledim. İnşallah futbolu bırakmaya karar verdiğim gün jübilemi burada yaparım. Ama benim gelişimin amacı jübile yapmak değil. Kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. İnşallah bunu da yapacağım. 9 sene boyunca burada top oynadım ve A’dan Z’ye bütün taraftarımız sahada bu forma için neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Yine aynı Gökhan’ı tekrar izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”

    'Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için çok sağ olsunlar'

    Caner Erkin de transferle ilgili olarak FB TV'ye konuştu. Erkin, sözlerinin başında “Çok enteresan duygular içerisindeyim. Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok farklı duygular içerisindeyim ve çok mutluyum. Emre Ağabey ile konuştuk. Sonra Ali Koç ile devam eden bir süreçti. Zaten transferle ilgili hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yoktu. Benim zaten Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir" ifadesini kullandı.

    Erkin, şunları kaydetti:

    • "Bunu da söylememe gerek yok. Onun için çok basit bir transfer oldu. Ben de çok gelmek istiyordum. Emre Ağabey’e ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için çok sağ olsunlar. Ben de bu değere, camiamıza, taraftarımıza en iyi şekilde karşılık vereceğim.
    • 4 senelik bir ayrılık oldu. Buradan bakmak gerekirse tabii ki profesyonel hayatıma devam etmek zorundaydım. Böyle bir karar oldu. Ondan önce Inter Milan macerası vardı. Ondan sonra yine ben Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Farklı malum sebeplerden dolayı onları da konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta yine buluştuk. Benim duygularım, Fenerbahçe’ye olan bağım, Fenerbahçe’ye olan tutkum her zaman aynı şekilde devam etti. Profesyonel bir futbolcu olduğum için her oynadığım kulüpte, her camiaya karşı elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Hem de çocukluk aşkım. O süreden beri gelen süreçte artık bütün her şeyimle inşallah futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istiyorum.
    • Taraftarımıza da buradan sesleniyorum. Beni yine aynı Caner Erkin ve daha fazlasını veren, her şeyiyle kulübe hizmet eden bir Caner Erkin olarak görecekler. Bundan şüpheleri olmasın. Farklı bir süreçten geçiyoruz. Fenerbahçe camiası, bizler, futbolcular, yönetim, başkanımız farklı bir süreçten geçiyoruz. Ama çok büyük bir camiayız. Biz Fenerbahçeyiz ve bunun üstesinden önümüzdeki sezondan itibaren geleceğimize inanıyorum. Herkes bize güvensin. Birlik olalım. Beraber olalım. Bütün camia olarak çok büyüğüz ve daha da büyüyelim.”
    Etiketler:
    Transfer, Beşiktaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Fenerbahçe
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