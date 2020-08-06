Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile anlaştığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde, Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular Gökhan Gönül ile 1+1 ve Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarında söz konusu transferler "Sevgi limit tanımaz", "Biz Fenerbahçeyiz" ifadeleriyle anons edildi.

FB TV'ye konuşan Gökhan Gönül, “Ailesinden bir süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak bugün hislerimi kelimelerle ifade etmek inanın bana çok zor. Belki kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, birçok canlı yayına bağlandım. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Gönül, şöyle devam etti: