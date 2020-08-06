Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile anlaştığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde, Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular Gökhan Gönül ile 1+1 ve Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarında söz konusu transferler "Sevgi limit tanımaz", "Biz Fenerbahçeyiz" ifadeleriyle anons edildi.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/eQsWxPHbhQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
FB TV'ye konuşan Gökhan Gönül, “Ailesinden bir süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak bugün hislerimi kelimelerle ifade etmek inanın bana çok zor. Belki kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, birçok canlı yayına bağlandım. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Gönül, şöyle devam etti:
- "O yüzden çok fazla da hatta da kalmak istemiyorum. Çünkü imza töreninde de Allah izin verirse birçok şey konuşmak isterim. Burada kısa bir şey söylemek istiyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah’a, vesile olan Başkanım Ali Koç ve Yönetim Kuruluna, Emre Belözoğlu’na ve Fenerbahçeli herkese teşekkür ediyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum şu an. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz. Birçok şeyi paylaşırız.
- Ben Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm. Adım sosyal medyada dolaşırken birçok insan ‘jübilesini yapmaya geliyor’ diyor. Ben Başkanımıza da bunu söyledim. İnşallah futbolu bırakmaya karar verdiğim gün jübilemi burada yaparım. Ama benim gelişimin amacı jübile yapmak değil. Kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. İnşallah bunu da yapacağım. 9 sene boyunca burada top oynadım ve A’dan Z’ye bütün taraftarımız sahada bu forma için neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Yine aynı Gökhan’ı tekrar izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/QKz5e3NbcT— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
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