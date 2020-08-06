Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK, 6 Ağustos 2020 tarihli kararlarını açıkladı.

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin TL para cezası olmak üzere toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin TL para cezası verdi.