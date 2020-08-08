Fuat Çapa, MKE Ankaragücü ile sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde başkan Fatih Mert'in de hazır bulunduğu törende Fuat Çapa, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Fatih Mert, yeni teknik direktörleri Fuat Çapa'ya görevinde başarılar diledi. MKE Ankaragücü'nün 110 yıllık geçmişi olan büyük bir camia olduğunu anımsatan Mert, bu kulübe hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Mert, gelecek sezon başarılı olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Teknik direktör olarak Fuat Çapa hocamız ile anlaşarak ilk adımı attık. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız aynı gayret ile devam edecek." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa ise büyük bir camiada görev alacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Başkent ekibinin beklentilerini karşılayabilmek için çok çalışacaklarını vurgulayan Çapa, başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Öte yandan, Fuat Çapa'nın imza töreni sonrası tesislerde yeni sezon çalışmalarına başladığı kaydedildi.