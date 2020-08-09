Uzun süredir kanserle mücadele eden Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti.

Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadelerini kullanmıştı.

Gönlüşen'in vefatına ilişkin çeşitli kişi ve kuruluşlardan yapılan açıklamalar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF):

"Spor spikeri Emre Gönlüşen’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen’e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN SPORTS ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Güntekin Onay:

"Emre Gönlüşen’i maalesef kaybettik. Harika bir insandı. Nazik, kültürlü, iyi kalpliydi. Harika bir babaydı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok acı, çok. Nurlar içinde yatsın. Canım kardeşim benim."

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner

"Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim."

Galatasaray:

"Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe:

"Spor spikeri Emre Gönlüşen’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum’a Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Ersin Düzen:

"Kardeşim, gönlü güzel arkadaşım, beraber NtvSpor’da yan yana çalıştığım başarılı meslektaşım, canım Emre’m. O kadar zor ki duygularımı anlatmak... Seni hiç unutmayacağım. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun..."

Yalçın Çetin:

"Bayramda Emre'yi aramak istedim ama durumu iyi değil dediler. Sesini duymak istemiştim. Ben kontrollü bir insanım ama öyle bir an ki... Sarsıldım, yıkıldım. Emre bambaşka bir insandı. Her ölüm erkendir ama Emre'nin vefatı çok erken, çok sarsıcı."