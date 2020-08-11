Kayıt
15:12 11 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Alina Iagupova, Fenerbahçe Öznur Kablo-BLMA, Fransa

    Kadınlar EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0b/1042633717_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_bfc7061f2f0e83fc820402bba7470ad1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008111042633747-kadinlar-euroleague-ve-eurocupta-mucadele-edecek-takimlar-belli-oldu/

    Basketbolda Kadınlar EuroLeague ve EuroCup 2020-21 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe Öznür Kablo doğrudan EuroLeague'e katılırken, İzmit Belediyespor elemelere girecek. Adana Büyükşehir, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir ve OGM Ormanspor ise EuroCup'ta oynayacak.

    Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; iki turnuvanın da kura çekimi 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

    Kadınlar EuroLeague'e 18 kulüp kayıt olurken, bu kulüplerden 14'ü normal sezona direkt katılım hakkı elde etti. Kalan 4 takım ise eleme maçları oynayacak. Elemeler iç saha ve deplasman olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak.

    THY Euroleague
    © İHA /
    NBA'in ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti
    Sezona direkt katılma hakkı elde eden takımlar şu şekilde:

    UMMC Ekaterinburg (Rusya)

    Lyon ASVEL Feminin (Fransa)

    Fenerbahçe Öznür Kablo (Türkiye)

    Sopron Basket (Macaristan)

    Arka Gdynia (Polonya)

    CB Avenida (İspanya)

    ZVVZ USK Praha (Çekya)

    Famila Basket Schio (İtalya)

    TTT Riga (Letonya)

    Dynamo Kursk (Rusya)

    Tango Bourges Basket (Fransa)

    Galatasaray (Türkiye)

    BC Nadezhda (Rusya)

    Basket Landes (Fransa)

    Elemelerde yer alacak takımlar ise şunlar:

    İzmit Belediyespor (Türkiye)

    Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan)

    Spar Citylift Girona (İspanya)

    ACS Sepsi-SIC (Romanya)

    Melih Şendil
    © DHA /
    'Kadınlar futbolda olmamalı' açıklaması tepki çeken Melih Şendil: Niyetimi aşan yorumlar nedeniyle özür dilerim
    Elemelerde yer alacak kulüpler, Kadınlar EuroCup konferans kuralı gereği coğrafi yakınlıklarına göre ikiye ayrılacak. Buna göre elemelerdeki eşleşmeler şöyle:

    Konferans 1: Aluinvent DVTK Miskolc - İzmit Belediyespor

    Konferans 2: Spar Citylift Girona vs ACS Sepsi - SIC

    Üç yıllık sıralamada daha yüksek puan toplayan Aluinvent DVTK Miskolc ve Spar Citylift Girona, ikinci maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Elemeleri kazananlar, Kadınlar EuroLeague normal sezonuna yükselirken, kaybedenler, Kadınlar EuroCup normal sezonunda, ilgili konferansa otomatik olarak yerleşecek.

    EuroCup’ta 35 takım olacak

    Kadınlar EuroCup'a 33 kulüp kayıt olurken, EuroLeague elemelerinden gelen 2 kulüple birlikte 35 takım olacak. Normal sezon 32 takımla oynanacağından, takım sayısını azaltmak için iki maçlı, 3 eleme oynanacak.

    Normal sezonda 32 takım, 8'erli 4 grupta mücadele edecek. Takımlar coğrafi yakınlık ve bir ülkeden katılan kulüp sayısına göre iki ayrı konferansa ayrılacak.

    Konferans 1:

    Kadınlar EuroLeague Konferans 1 eşleşmesi mağlubu

    Sparta&K Moscow Region Vidnoje (Rusya)

    PBC MBA Moscow (Rusya)

    OGM Ormanspor (Türkiye)

    Bellona Kayseri Basketbol (Türkiye)

    Birevim Elazığ İl Özel İdare (Türkiye)

    Adana Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

    Hatay Büyükşehir Belediyespor (Türkiye)

    Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan)

    Uni Gyor (Macaristan)

    VBW CEKK Cegled (Macaristan)

    KZ AZS AJP Gorzow WKLP (Polonya)

    KP Brno (Çekya)

    A3 Basket Umea (İsveç)

    Neve David Ramla (İsrail)

    BC Prometey (Ukrayna)

    Fenerbahçe-Nadejda
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Fenerbahçe, Rus rakibi Nadejda'yı 67-61 ile geçti
    Konferans 2:

    Kadınlar EuroLeague Konferans 2 eşleşmesi mağlubu ve EuroCup elemelerinden gelecek 2 kulüp

    Landerneau Bretagne Basket (Fransa)

    Flammes Carolo Basket (Fransa)

    Roche Vendee Basket (Fransa)

    ESBVA-LM (Fransa)

    Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

    Valencia BC (İspanya)

    Cadi La Seu (İspanya)

    Umana Reyer Venezia (İtalya)

    Castors Braine (Belçika)

    Basket Hema SKW (Belçika)

    Phantoms Basket Boom (Belçika)

    BC Elfic Fribourg (İsviçre)

    Elemelerde mücadele edecek kulüpler:

    Saint-Amand Hainaut Basket (Fransa)

    CDB Clarinos De La Laguna (İspanya)

    Basket Namur Capitale (Belçika)

    Kangoeroes Mechelen (Belçika)

    BC Winterthur (İsviçre)

    BBC Grengewald Hueschtert (Lüksemburg)

    Etiketler:
    Hatay, Adana, Galatasaray, Fenerbahçe, EuroCup, EuroLeague, Basketbol
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Cennet adası' Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketiyle karşı karşıya
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet