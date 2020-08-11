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    Mustafa Cengiz

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den harcama limiti açıklaması

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008111042634251-galatasaray-baskani-mustafa-cengizden-harcama-limiti-aciklamasi/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin harcama limitinin artırılmasına yönelik talebiyle ilgili, "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, harcama limiti ve gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    ‘Oyun oynanırken kural değiştirirseniz oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz’

    • "Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Otobanda bir hız limiti var. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Kırmızı ve yeşil ışığın daha az süre yanmasını isteyebilirsiniz ama hız limitini değiştiremezsiniz. Ben bu limite uymam, bunu aşarım cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz zaman olmaz. Kurallara uymazsanız anarşi olur. Kasımpaşa'nın limitinde hata olmuş bunu düzeltelim, Fenerbahçe'nin başvurusunu gelecek yıl bakalım. Oyun oynanırken kural değiştirirseniz oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz. Bize rahatsınız diyorlar. O rakam bizim bütçemiz. Harcayabileceğimiz 50 milyon TL var. Onu da saçamam. Futbolculara milyon euro ödeyecek halim yok. Hem karnım doysun hem yemeğim eksilmesin diyemezsiniz. Gelecek yıl da bizim bu duruma düşeceğimizi söylüyorlar. Olabilir. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Suç cezaya tabidir.

    ‘Sınır tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz’

    • Siz başkalarının anlaştığı oyuncuya daha fazla para verip onun aklını çelerseniz ve sonra da limitimiz düşük derseniz bu olmaz. Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Suç işlemişseniz ceza alırsınız. Biz yapsaydık ceza alırdık buna eminim. Sen nasıl başkan-yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından? Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun? Sınır tanıyacaksın. Tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış-doğru, gel düzelt. Yanlış varsa ben düzeltilmesini isterim.

    ‘Futbolcular önce Galatasaray'a gelir’

    • Bir rakibimiz 'Biz bir futbolcuyu istersek alırız' diyor. Size samimiyetle söylüyorum bunu. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulüplere giderler. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir.

    Bir şeye çok üzgünüm. Bütün oyuncularımız gerekli indirime ve feragat kağıtlarına imza attı. 4 oyuncu atmadı. Hukuk içinde saygı duyuyorum ama üzüldüğümü saklayamayacağım.

    ‘Arda boş mukaveleye imza atarım dedi, biz de en düşük maaşı verdik’
    • Ben soyunma odasına girmem. İşi ehline bırakırım. Scout araştırır, teknik heyete gelir. Teknik heyet bize başvurur. 10-15 oyuncu. Öncelik sıralar. Biz bu öncelikleri mali duruma göre bakar ve almaya çalışırız. Arda Turan olayında devre arasında bana resmi olarak bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım o dönemde. İş usulüne uygun değildi yani. Bu transfer döneminde de hocamız bizden Arda'yı resmi olarak istedi. Arda da sağ olsun boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de en düşük maaşı verdik.”
    Etiketler:
    Younes Belhanda, Kural, Arda Turan, Harcama limiti, Fenerbahçe, Galatasaray
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