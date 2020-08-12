Aziz Yıldırım: Futbolun erkek oyunu olduğuna dair görüş mantıksız, ilkel ve çağ dışı

"Kadınlar futbolda olmamalı, futbol ataerkil bir oyun" diyen Melih Şendil’in sözlerine bir tepki de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, “Bu görüş son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı. Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa, Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sabah gazetesi Günaydın'dan Funda Karayel'e konuştu. Yıldırım, "Kadından futbolcu, basketbolcu olur mu?" tartışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kadınların futbol oynamayacağına, futbolun erkek oyunu olduğuna dair görüş son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı. Bu dilden, bu çağ dışı düşüncelerden acilen kurtulmamız gerekiyor. Kadın-erkek, sadece sözde değil; toplumun her kademesinde uygulamalı olarak eşit olmak zorunda. Bunu konuşuyor olmak bile esasında çok talihsiz. Sonraki nesiller için bu durum utanç meselesi olarak anılacak belki de.

Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa; Amerika'yı, Norveç'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, Güney Kore'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı takip etsinler. Son derece zevkli maçlar, turnuvalar yapılıyor. Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler mesela. Avrupa'da birçok büyük takımın, kadın futbol takımı var ve çok geniş bir takipçi tabanları var. Sporun içerisinde yer alan tüm paydaşların, kadınlarımızın sporun her branşında profesyonel düzeyde yer alabilmesi adına hem demeçleriyle hem de çalışmalarıyla katkı sağlaması gerekiyor."