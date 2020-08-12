Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç'tan ortak yalanlama: 'Orijinalini merak ediyorum, Novak konusunda bir açıklamam olmadı'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'ye yönelik olarak "Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euro'yu nasıl veriyorsunuz?" dediği iddiasını yalanladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ortak bir açıklama yapan Ağaoğlu, "Orijinalini merak ediyorum, benim Novak konusunda bir açıklamam olmadı" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe'ye yönelik olarak "Filip Novak bizde 700 bin euro'ya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euro'yu nasıl veriyorsunuz?" dediği iddiasına yalanlama geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kameralar karşısına geçen Ağaoğlu, "Orijinalini merak ediyorum. Benim Novak konusunda bir açıklamam olmadı. Bunlar çeşitli spekülasyonlar. Novak bizde 700 bin euro değil, 850 bin euro alıyordu. Teklif olarak da 1.25 milyon euro teklif ettik, kendisi kabul etmedi" dedi.

'Böyle haberler yakınlaşma açısından fırsat yaratabilir'

Daha sonra sözü Koç aldı. "Ben Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Kendisi arayıp 'Böyle bir şey var' dedi. Böyle haberler yakınlaşma açısından fırsat yaratabilir" diyen Koç, şöyle devam etti:

"Sahada rekabet edebiliyorsak transferde de rekabet edebiliyor. İnsan kaynağında da rekabet edebilir. Tekrar teşekkür etmek istiyorum aradı düzeltti. Zaman zaman ayrı görüşler olabiliyor. Harcama limitleri ne olur ne olmaz zaman gösterecek. Bir araya gelip sağlıklı bir şekilde zaman gösterecektir.'' ifadelerine yer verdi."

Hürriyet'te yer alan haberde Ağaoğlu'nun Filip Novak transferi nedeniyle tepkili olduğu ve tepki olarak yalanlanan bu ifadeleri kullandığı iddia edilmişti.