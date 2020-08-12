Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Madem paran yok, Novak'a 3 milyon 650 bin euro'yu nasıl veriyorsun?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe'ye yönelik olarak "Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euro'yu nasıl veriyorsunuz?" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte karşı çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepkisini, "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık? Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

Ağaoğlu'nun Filip Novak transferi üzerinden ezeli rakibine yüklendiği de ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre bordo mavililer daha sezon tamamlanmadan, devam etmek istedikleri Çekyalı oyuncuya yeni sözleşme önerirken Novak ise her girişimde sezon sonunu işaret etmişti.

Ağaoğlu'nun, "Novak bizde 700 bin euro'ya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euro'yu nasıl veriyorsunuz?" dediği öğrenildi.