Arda Turan'dan saldırdığı gazeteciyle ilgili açıklama: 'Ah bu paranın gözü kör olsun' diye manşet attı, çok kırıldım

Galatasaray'ın yeni transferi Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili olarak, "Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ‘Ah bu paranın gözü kör olsun.’ diye manşet attı. Hatalıyım ama çok kırıldım" açıklamasında bulundu.