Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

​Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



Geçmiş olsun @Fenerbahce https://t.co/VTHE7SF0mk — #SüleymanSeba (@Besiktas) August 13, 2020

​