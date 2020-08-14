Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: İkinci test sonuçları negatif

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları NEGATİF çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."

Fenerbahçe, dün "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir" açıklaması yapmıştı.