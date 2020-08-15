Pique, 8-2'lik mağlubiyet sonrası isyan etti: Utanç verici, dibe vurduk

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. Unutulmaz gece 10 gole sahne olurken, Katalan ekibin kaptanı Gerard Pique maçtan sonra tarihi hezimeti yorumladı.

Pique şunları söyledi:

"Korkunç futbol, utanç verici. Böyle rekabet edemezsiniz. Hep birlikte düşünmek zorundayız. Değişikliğe ihtiyacımız var. Antrenör veya oyunculardan bahsetmiyorum. Yapısal değişim lazım. Dibe vurduk."