TFF'den olağan genel kurul çağrısı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili genel kurulun 1 Eylül, çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül saat 10.30'da Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Çağrısı



📎https://t.co/M1gt5TtX6k — TFF (@TFF_Org) August 17, 2020

​Açıklamada, "Genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonunun 29 Temmuz ve 44 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülecek. Ayrıca yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak.