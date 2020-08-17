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    Barcelona'da teknik direktör Setien görevden alındı

    © REUTERS / Manu Fernandez
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008171042671761-barcelonada-teknik-direktor-setien-gorevden-alindi/

    İspanya'nın Barcelona kulübünde yönetim kurulu acil toplanarak, teknik direktör Setien'in görevine son verdi. İspanyol basını, Barcelona'nın yeni teknik direktörünün Ronald Koeman olacağını iddia etti.

    İspanya'nın Barcelona kulübünde yönetim kurulu bugün acil toplanarak, 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

    Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, Setien'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

    Teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen Setien ile Barcelona sezonu 12 yıl aradan sonra ilk kez kupasız kapatmıştı.

    Kral Kupası'ndan elenen ve lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek Avrupa kupalarında tarihinin en ağır yenilgisini almıştı.

    Gündemdeki isim Koeman

    İspanyol basınında, Setien'in yerine Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçeceği ileri sürüldü.

    Barselona'da bulunduğu belirtilen Koeman'ın, en az iki yıllık sözleşme imzalayacağı ve resmi açıklamanın hafta içinde yapılacağı kaydedildi.

    Futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giyen 57 yaşındaki Koeman, 2018 şubat ayından bu yana Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

    Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu başkanlığında toplanan yönetim kurulu ayrıca, 15 Mart tarihinde başkanlık seçimi yapılması kararı aldı.

    İspanyol medyasındaki iddialar

    İspanyol medyasında, Bayern Münih karşısında alınan tarihi yenilginin ardından Barcelona'da bazı futbolcuların ayrılabileceği iddia edildi.

    Lionel Messi, kaleci Marc Andre Ter Stegen, Frenkie De Jong, Clement Lenglet ile genç futbolculardan Ansu Fati ve Ricard Puig dışında takımdaki tüm futbolcuların iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verileceğini öne sürüldü.

    Barcelona'dan ayrılma olasılığı yüksek futbolcuların başında, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal ve Ousmane Dembele'nin isimleri yazıldı.

    Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden dolayı bu sezon yaklaşık 250 milyon avroluk gelir kaybı yaşayan Barcelona'nın, ancak bazı futbolcularını satması durumunda yeni transfer yapabileceği ifade edildi.

    Messi'nin geleceği tartışılıyor

    Alt yapısından yetiştiği Barcelona'da 2004 yılından bu yana A takım forması giyen 33 yaşındaki Lionel Messi'nin geleceği de tartışılmaya başlandı.

    As ve Marca gazeteleri, Messi'nin geleceğinin 'yazı-tura oyunu kadar belirsiz' olduğunu iddia ederken, İtalya'dan İnter ve İngiltere'den Manchester City kulüplerinin Arjantinli yıldız futbolcuya talip olduğunu vurguladı.

    Barcelona Kulübünün, Messi'nin 2021 haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmak için büyük çaba göstereceği ancak Arjantinli futbolcunun başka bir takıma gitmekten yana olduğu savunuldu.

    İspanyol basını, Barcelona'da yıllık brüt 100 milyon euro kazanan Messi'nin, kalması halinde bu parayı almaya devam edeceğini aktardı.

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonunun 12 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

    Etiketler:
    Lionel Messi, İspanya Kral Kupası, Bayern Münih, Barcelona, Quique Setien, İspanya
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