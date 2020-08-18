Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'Paraları Leyla'ya bastılar' diyen Galatasaray Başkanı Cengiz'e yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in transfer limiti konusuyla ilgili 'Paraları Leyla'ya bastıkları için bu duruma geldiler" sözlerine yanıt verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yeni sezon formalarının tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in siyah-beyazlı takımın yeni transferi Bernard Mensah ve transfer limiti konusuyla ilgili "Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastıkları için bu duruma geldiler" ifadelerine de cevap verdi.

© AA / Onur Çoban Beşiktaş'ınn 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı, Atiba Hutchinson (solda), Ersin Destanoğlu (ortada) ve Fabrice N'Sakala'nın da (sağda) katılımıyla Vodafone Park'ta yapıldı.

'Konu Leyla konusu değil Adidas'

Çebi, "Bugün konu Leyla konusu değil Adidas. Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere geldiysek Sayın Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir WhatsApp grubuna 'Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak isteyenlere katkı vermeyelim' demiştim" diye konuştu.

'Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir'

Mensah konusuna değinen Çebi, "Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil" dedi.

Forvet transferi ile ilgili bir soruya Çebi, "Umarım gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Transferler imza atıldıktan sonra gerçekleşmiş sayılır. İmza atıldığı gün haberiniz olacak" şeklinde cevap verdi.