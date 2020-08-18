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    Galatasaray Başkanı Cengiz: Transferde hile yaptılar demiyorum ama...

    © AA / Onur Çoban
    Spor
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202008181042675096-galatasaray-baskani-cengiz-transferde-hile-yaptilar-demiyorum-ama/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa'nın 'Fatih Öztürk ve Mame Thiam'ı bedelsiz verdik açıklamaları' üzerine, "Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik bir bedel öderdik" dedi. Cengiz, "Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum" ifadesini kullandı.

    Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç için imza töreni düzenlendi.

    Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Okan Böke ile Ergül Eroğlu, Hazal Selin Arifoğlu ve Nilay Karaağaç katıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli pasör Nilay Karaağaç'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzatırken, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

    © AA / Onur Çoban
    Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu (solda) ve Hazal Selin Arifoğlu (sağda) ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç (ortada) için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

    'Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptür'

    İmza töreninde açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, "Sevgili sporcularımıza 'Camiamıza hoş geldiniz' diyorum. Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptür. Bununla gurur duyuyoruz. Amatör ve olimpik sporları destekleyen kulüp olarak kadın voleybolunun her zaman destekçisi olacağız. Bütün dileğim, seyircilerimizin salgın izin verdiği sürece salonu doldurmaları ve takımı desteklemeleri. Dünyada kadın voleyboluna olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye, lig düzenleyen ender ülkelerden biri. Genç Cumhuriyetimiz, kadınlara olan görevini yerine getirmekte. Kendilerine 'hoş geldiniz' diyor, uzun yıllar camiamıza hizmet etmelerini diliyorum" diye konuştu.

    Elinden geldiğince amatör branşların maçlarına gittiğini aktaran başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

    'Şu anda dünyanın en yüksek vergi ödeyen ülkesiyiz'

    "Amatör sporlarda daralmaya gitmiyoruz. Amatör sporlarda elde edilen gelir maalesef giderin kat kat üzerinde. Hükmetimiz çok değerli bir yasa çıkarmıştı. Peşin ödenen verginin amatörlere harcanmasıydı. Müthiş bir şeydi. Bu Türkiye'de amatör sporları sıçratırdı. Maalesef bu sene bir algı yaratıldı, 'Dünyanın en ucuz profesyonel futbolcu vergisi bizde' denildi ve yüzde 15 stopaj yüzde 60'lara çıkarıldı. Şu anda dünyanın en yüksek vergi ödeyen ülkesiyiz. İfrat ile tefriti bir türlü tutturamadık. İlla şu yolun yokuşunu buluyoruz. Sayın Bakanımıza bu konuyu arz ettik. 'Düzeltilsin' diyoruz. En azından Türkiye amatör sporlarda bir yere gelene kadar bu yasa ertelensin istiyoruz. Amatörleren indirim istediğimizde yüreğimiz sızlıyor. Zaten doğru dürüst bir şey almıyorlar bir de indirim istiyoruz."

    'Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım'

    Cengiz, Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı ve Fatih Öztürk'ü bedelsiz verdiklerini açıklaması üzerine, "Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirmem. Camialar hata yapmaz" dedi.

    'Paraları Leyla'ya bastılar" sözleri gündem olan Cengiz, kimseyi hedef almadığını ifade ederek, "Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın" diye konuştu.

    Cengiz, "Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki, sorun, kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var? Biz hata yaptıysak bizi uyarın. Ben bu transfere bir şey demiyorum. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Beşiktaş, Bursaspor, Trabzonspor, Vergi, voleybol, Futbol, Spor, Fenerbahçe, Hile, Transfer, Fatih Öztürk, Mustafa Cengiz, Mame Thiam, Kasımpaşa Spor Kulübü, Galatasaray
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    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
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