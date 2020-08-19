Bakan Kasapoğlu PAOK-Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş’a yürekten başarılar diliyorum” dedi.
Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020
Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak.
Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. 🦅
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)