Bakan Kasapoğlu PAOK-Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş’ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş’a yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)



Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak.



Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. 🦅 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020

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