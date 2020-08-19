Nuri Şahin, Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Almanya doğumlu Türkiye milli takımı futbolcusu Nuri Şahin, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'den Süper Lig'deki Antalyaspor'a transfer oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüp transferi sosyal medya hesabından bir videoyla duyurdu.

🤝 Hoş Geldin @nurisahin



Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020

Özdeşleştiği Borussia Dortmund'da üç ayrı dönem forma giyen Nuri Şahin, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool gibi Avrupa devlerinin de formalarını terletti.

Fraport TAV Antalyasapor geçen sezon 35 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski'nin transferiyle de sükse yapmıştı.