Nuri Şahin, Antalyaspor'da

Almanya doğumlu Türkiye milli takımı futbolcusu Nuri Şahin, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'den Süper Lig'deki Antalyaspor'a transfer oldu.
Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüp transferi sosyal medya hesabından bir videoyla duyurdu.
🤝 Hoş Geldin @nurisahin— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020
Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP
Özdeşleştiği Borussia Dortmund'da üç ayrı dönem forma giyen Nuri Şahin, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool gibi Avrupa devlerinin de formalarını terletti.
Fraport TAV Antalyasapor geçen sezon 35 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski'nin transferiyle de sükse yapmıştı.
Nuri Şahin ile Lukas Podolski, Antalyaspor'da bir araya geliyor. https://t.co/LlhOZ4w5mC pic.twitter.com/7yhh3F3a2w— Spor Arena (@sporarena) August 19, 2020
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