Çin Süper Ligi'nde seyircili dönem cumartesi yeniden başlıyor

Pek çok Avrupa ülkesi 2020-21 sezonda futbol maçlarının seyircili oynanıp oynanmaması konusunda henüz karar almamışken, yeni tip koronavirüs salgınını ilk bildiren ülke olan Çin, yeni dönemin ilk seyircili maçını cumartesi günü oynatmaya hazırlanıyor.

Çin Süper Ligi'nde cumartesi günü oynanacak Beijing Guoan - Shanghai SIPG maçına 1000 seyirci alınmasına karar verildi.

Bu, Çin'de koronavirüs pandemisi döneminde taraftarlar karşısında oynanacak ilk maç olacak.

Uygulanacak kurallar

Beijing Guoan - Shanghai SIPG maçına alınacak 1000 taraftarın son 7 gündeki Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını bir belgeyle kanıtlaması gerekiyor.

Her iki takımdan 500'er taraftar, ateşleri ölçülerek girecekleri stadyumda sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak zorunluluğu çerçevesinde konumlandırılacak.

Vitor Pereira memnun

SIPG Teknik Direktörü Vitor Pereira, karardan memnuniyetini, "Taraftar yeniden stada geleceği için çok mutluyum, onlar bizim ailemiz" diye ifade etti.

Beijing Guoan ile Shanghai SIPG arasındaki maçlar, Çin Süper Ligi'nin en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. Her iki takımın da 5 maçtır yenilmemesi ve SIPG'nin Brezilyalı yıldızları Oscar ve Hulk ile eski West Ham United golcüsü Marko Arnautovic'ten oluşan yıldız kadrosu, heyecanı daha da artıtıyor.