MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir" denildi.
Açıklamada, "Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
TFF’den Açıklama— TFF (@TFF_Org) August 20, 2020
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