Fransa'nın Marsilya kentinde PSG forması giymek yasaklandı

Fransa'da Olympique Marseille kulübünün ezeli rakibi PSG, pazar günü Portekiz'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Le Parisien'in haberine göre, Marsilya kentinin bağlı oldu Bouches-du-Rhône Eyalet Yönetimi, sokaklarda yaşanması olası gerginliğin önüne geçmek amacıyla o gün kentte PSG forması ve atkısıyla sokağa çıkmayı yasakladı.

Çarşamba günü RB Leipzig maçından öne bir grup Olympique Marseille taraftarı kent sokaklarında yürüyüş yapmış ve PSG'yi hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.

Bunun üzerine bir grup PSG taraftarı da sokaklara inmiş ve tutuklanma vakaları da yaşanmıştı.