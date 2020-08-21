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    Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 6. şampiyonluğuna ulaştı

    Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 6. şampiyonluğuna ulaştı

    © REUTERS /
    Spor
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Sevilla ile İtalya'nın Inter takımı arasındaki maçla belli oldu.

    Inter, Almanya'nın Köln kentinde oynanan karşılaşmaya hızlı başladı. 3. dakikada ani gelişen atakta açık alanda topla buluşan Lukaku, geçtiği Diego Carlos tarafından ceza sahasında düşürüldü. Hakem Makkelie bunun üzerine penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Lukaku, 5. dakikada Inter'i 1-0 öne geçirdi.

    İtalyan ekibinin üstünlüğü 7 dakika sürdü. Sevilla, Navas'ın sağ kanattan ortasına, De Jong'un ileri doğru atlayarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp, skoru eşitledi.

    Sevilla, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan De Jong'un golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Hollandalı futbolcu, serbest vuruştan gelen topu kafa vuruşuyla uzak direğe doğru gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

    36. dakikada skora yine denge geldi. Brozovic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Godin, kafa vuruşuyla Inter'in soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitmesini sağladı.

    Inter, 65. dakikada önemli bir fırsatı kaçırdı. Barella'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Lukaku, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yu geçemedi.

    Sevilla'nın 74. dakikada kullandığı serbest vuruşta Diego Carlos, Inter savunmasından dönen topu röveşatayla kaleye göndermeye çalıştı. Lukaku'ya çarpan top ağlarla buluştu ve Sevilla 3-2 öne geçti.

    82. dakikada Sevilla ceza sahasında yaşanan karambolde top, Alexis Sanchez'in dokonuşuyla kaleye yöneldi ancak Kounde meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

    Inter'in çabaları sonuçsuz kaldı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Sevilla şampiyon oldu.

    Sevilla 6'da 6 yaptı

    Turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı.

    İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Öte yandan, bu sezon turnuvadaki 7. golünü atan Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 11. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da skor üreterek kendisine ait rekoru geliştirdi.

    Etiketler:
    Inter, UEFA, Sevilla
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