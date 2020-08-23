Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic Kovid 19'a yakalandı

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan Miralem Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.
Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
[BREAKING NEWS]— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020
Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc
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