Galatasaray - Eyüpspor maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve normal şartlarda Galatasaray ile bugün oynamaları gereken hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile yapacağı hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve normal şartlarda Galatasaray ile bugün oynamaları gereken hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi Pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde

24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak

İptal etmiştir.#Eyüpspor#Galatasaray — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 23, 2020

​Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor mücadelesinin iptal olmasının ardından bugün saat 11.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.

Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 24, 2020

​