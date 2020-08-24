Galatasaray - Eyüpspor maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile yapacağı hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve normal şartlarda Galatasaray ile bugün oynamaları gereken hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi Pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 23, 2020
24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak
İptal etmiştir.#Eyüpspor#Galatasaray
Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor mücadelesinin iptal olmasının ardından bugün saat 11.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımıyla bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 24, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)