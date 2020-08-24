Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Usain Bolt'un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partiden sonra yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü atlet, 14 günlük karantinaya girdi.
BREAKING NEWS: Usain Bolt 'tests positive for coronavirus' https://t.co/NUcQYajEuc pic.twitter.com/Ugm2sz3QJk— MailOnline Sport (@MailSport) August 24, 2020
Partinin konukları arasında Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling de bulunuyordu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde partide çoğu kişinin maske kullanılmaması ve sosyal mesafeye özen gösterilmemesi dikkat çekmişti.
Usain Bolt's bday party. No social distance, NO masks! 😳😠 pic.twitter.com/ogqUvk1i9r— Verna Reid (@verna_reid) August 23, 2020
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