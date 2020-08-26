'Barcelona Başkanı Bartomeu istifa kararı aldı' iddiası

Barcelona'da Messi depremi yaşanıyor. Bayern Münih maçı sonrasında yönetimi eleştiren ve daha öncesinde de yönetimin değişmesi gerektiğini savunan Arjantinli yıldız futbolcu, bugün yöneticilere takımdan ayrılma kararı aldığını iletti.

Bu gelişme üzerine kulüp binası önüne gelen Barcelonalı taraftarlar da Başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifası talebiyle protesto gösterilerine başladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İspanyol basını, Bartomeu'nun istifa kararı aldığını iddia etti.

Barcelona taraftarı, Bartomeu'nun istifa etmesi halinde Messi'nin takımda kalmaya karar vereceğini düşünüyor.