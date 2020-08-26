Kayıt
23:51 26 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Lionel Messi

    Barcelona, Messi'yi bırakmak istemiyor

    © AP Photo / Manu Fernandez
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 17
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104204/77/1042047710_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_38941447ffac98070f9edb2153263508.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008261042731722-barcelona-messiyi-birakmak-istemiyor/

    Barcelona Spor Direktörü Ramon Planes, avukat bürosu aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılma talebini ileten Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi bırakmak istemediklerini söyledi.

    Barcelona'nın yeni transferi Francisco Trincao'nun tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Planes, Messi'nin ayrılma isteğiyle ilgili, "Bu gerçekten önemli bir haber ama Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz. Messi'den büyük bir saygıyla konuşmak gerekiyor çünkü dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi" dedi.

    Barcelona'nın bu zorlu dönemi atlatacağını ve geçmişte olduğu gibi yine güçlü bir şekilde döneceğini savunan Planes, "Messi-Barcelona birlikteliği her iki tarafa da çok şey verdi. Taraftara çok büyük mutluluklar yaşattı. Bunun devam etmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Bu konu çok fazla önemli olsa da en iyi çözümü bulmak için çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

    Planes, teknik direktör Koeman ile ortak görüşünün, Messi'nin öncülüğünde Barcelona takımında 'yeni bir kazanma döngüsü oluşturmak' olduğunu kaydetti.

    Diğer yandan Messi'nin ayrılma isteği, kulüp yönetimini de zora soktu.

    Barcelona'da normal şartlarda mart ayında yapılması öngörülen başkan seçiminde aday olması beklenen Jordi Farre ve Joan Laporta gibi isimler ile bazı önemli kulüp üyeleri, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun istifasını istedi.

    Jordi Farre, Barcelona'da seçimlerin öne alınması için bir önerge sunarken, bunun kabul edilmesi için iki hafta içinde en az 16 bin kulüp üyesinin imzasının gerektiği belirtildi.

    Barcelona alt yapısından yetişen ve 20 yıldır Katalan kulübünün formasını giyen Messi'nin ayrılma talebinin ardından, pazar günü tüm futbolculara yapılacak Kovid-19 PCR testine katılması beklenmiyor.

    İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri Manchester City, Manchester United, İnter veya Paris Saint Germain olarak sıralıyor.

    33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun 700 milyon avro olan serbest kalma bedelinin Barcelona'da son 1 yılı kalmasından dolayı geçerli olmadığı iddia edilse de, Messi'yi alacak kulübün her türlü şartta bu futbolcuya yılda 100 milyon avro ödemek zorunda olacağı ileri sürülüyor.

    Etiketler:
    istifa, Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi, Ramon Planes, Barcelona
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Babası gibi hukuk eğitimi alıp avukat olmayı kendisine hedeflediğini söyleyen Schiffer, hiç aklında yokken manken olduğunu anlattı. Fotoğrafta: Chanel defilesine katılan Schiffer, 1994
    Moda dünyasının ikonu Claudia Schiffer 50 yaşında
    Karikatür
    BMGK, ABD’nin İran’a yaptırımları geri getirme girişimini reddetti
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet