Milwaukee Bucks'ın Wisconsin'deki olayları protesto için sahaya çıkmaması üzerine play off maçları ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Milwaukee Bucks ile Orlando Magic arasındaki bugün yapılması planlanan serini 5. maçı ertelendi.

ABD basınında yer alan haberlerde, son olarak ABD'nineyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcuların, TSİ 23.00'de başlaması planlanan serinin 5. maçına çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi. Seride Milwaukee Bucks'un Orlando Magic karşısında 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

NBA'de ayrıca Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder takımları da maça çıkmayacak.

Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers oyuncuları da boykot kararı aldı ve maç oynanmayacak.

LeBron James ise Donald Trump'ı kastederek küfürlü bir mesaj paylaştı ve "Artık bıktık. Değişim istiyoruz!" yazdı.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.