NBA'de ırkçılık boykotu: Oyuncular sahaya çıkmadı

ABD'de NBA takımları, ırkçı saldırılara tepki göstererek maçlara çıkamama kararı aldı. Bu gece oynanması gereken maçlar iptal edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Milwaukee Bucks ile Orlando Magic arasındaki bugün yapılması planlanan serini 5. maçı oyuncular tarafından boykot edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, son olarak ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin siyah Amerikalı Jacob Blake’i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcuların, TSİ 23.00’de başlaması planlanan serinin 5. maçına çıkmama kararı aldı.

The Milwaukee Bucks are boycotting today's playoff game, a protest that follows the police shooting of Jacob Blake in the team's home state https://t.co/ceNkKzNkzQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 26, 2020

Konu hakkında NBA’den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi.

Bu boykota, Oklahoma City ve Houston da katıldı. İki takım, play-off’ta birbirleriyle karşılaşacakları maça çıkmayacaklarını açıkladı.

NBA yönetimi de, bu 2 maçın yanı sıra Los Angeles Lakers-Portland karşılaşmasını da ertelediğini açıkladı.

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis’te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve 'Siyahların Hayatı Önemlidir' (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.