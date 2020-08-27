Kayıt
13:33 27 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Lionel Messi

    Messi'nin Barcelona'dan ayrılması en çok İspanya maliyesini üzecek

    © REUTERS / NACHO DOCE
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042735015_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_70e2ab5441d4e6c2f818e53d9372f7d7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008271042735056-messinin-barcelonadan-ayrilmasi-en-cok-ispanya-maliyesini-uzecek/

    Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona Kulübünden ayrılması halinde, İspanya'da buna en çok üzüleceklerin başında Maliye'nin geleceği belirtildi. İspanyol basını, Messi'nin yıllık kazancı nedeniyle Maliye'ye yaklaşık 50 milyon euro vergi ödediğini yazdı.

    Dünyanın en iyi futbolcularından ve en fazla kazanan sporcularından Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde sadece Katalan takımının taraftarlarının değil Maliye'nin de üzüleceği, Arjantinli yıldızın ödediği vergi rakamıyla İspanyol basınında yer aldı.

    Sport gazetesi, Messi'nin yıllık kazancı nedeniyle İspanya'da Maliye'ye yaklaşık 50 milyon euro vergi ödediğini yazdı.

    'Messi'nin gitme ihtimali Maliye'yi titretiyor' ifadesini kullanan gazete, Arjantinli futbolcunun en fazla vergi ödeyen sporcu olduğunu kaydetti.

    Messi, İspanya'da geçtiğimiz yıllarda 4,1 milyon euroluk vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan davada 21 ay hüküm giymiş ve bu para cezasına dönüştürülmüştü.

    Haberde ayrıca, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Uruguaylı Luis Suarez'in de Maliye'ye yılda 15 milyon euro vergi ödediği hatırlatıldı.

    'İtalya'ya gidebilir'

    Diğer yandan, Messi'nin eski menajeri Josep Maria Minguella, Arjantinli futbolcunun vergi avantajını da göz önünde bulundurarak İtalya'ya gidebileceğini iddia etti.

    Bir İspanyol radyosuna konuşan Minguella, "İtalya'da futbolcular daha az vergi ödüyorlar. Zaten, Cristiano Ronaldo'nun da orada olmasının sebeplerinden biri bu. Messi, Kun Agüero ve teknik direktör Pep Guardiola ile ne kadar yakın olursa olsun, onu Manchester City'de görmek bana zor geliyor" yorumunda bulundu.

    'Stratejik hareket ediyor'

    Barcelona Kulübünü yakından izleyen Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivonun genel yayın yönetmeni Santi Nolla, Messi'nin ayrılmayı kafasına koyduğunu, zaten zorda olan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetimini köşeye sıkıştırarak stratejik hareket ettiğini öne sürdü.

    Nolla, tüm dünyanın yakından takip ettiği Messi olayıyla ilgili gelişmeleri şu şekilde yorumladı:

    "Messi'nin, ilk olarak temmuz ayı başlarında Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerini yarıda kestiği basına sızdırıldı. Daha sonra Brezilyalı bir gazeteci, Messi'nin ayrılma talebini kulübe ilettiğini yazdı. Yeni teknik direktör Koeman ile Messi'nin görüşmesinden de net bir şey çıkmadı ve son olarak Arjantin televizyonu, Messi'nin ayrılma isteğini avukatlık bürosu aracılığıyla faksla kulübe ilettiğini duyurdu. Bunların arkasında Messi'nin danışmanlarının stratejik bir oyunu var. Diğer yandan Barcelona'da yönetime muhalif olanlar, Messi'nin kalma talebiymiş gibi başkan Bartomeu'nun istifasını istiyor. Ama Bartomeu yarın gitse, arkasından hemen Messi de ayrılır. Messi'yi esas ilgilendiren şey Barcelona'dan ayrılmak. Çünkü büyük olasılıkla başka bir kulüple anlaştı. Messi'nin ayrılmak istemesi anlaşılabilir ama bunu faks göndererek ve Barcelona'ya 1 avro bile kazandırmadan yapmaya çalışması anlaşılamaz. Bu güç savaşında net olması gereken bir şey var. O da kulübün, büyük yıldızların ve futbolcuların üstünde olmasıdır." 

    İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının şu an için ilk sırada olduğunu yazdı. 

    Etiketler:
    Vergi borcu, Vergi, İspanya, Barcelona, Lionel Messi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Altay'ın Mikhaylovskoye bölgesindeki acı-tuzlu 'Pembe' gölün havadan görünüşü.
    Göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen ve şifa özellikleriyle de kullanılan Altay’ın tuz gölleri
    Karikatür
    BMGK, ABD’nin İran’a yaptırımları geri getirme girişimini reddetti
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet