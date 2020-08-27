Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasına tepki gösteren ünlü raket Osaka, yarı final maçından çekildi

Japon ve Haiti kökenleri nedeniyle kendisi de ırkçılıktan nasibini alan ünlü raket Naomi Osaka, silahsız siyah bir yurttaş olan Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından maçları protesto etti.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen WTA Western & Southern Açık turnuvasında, Belçikalı rakibi Elise Mertens ile yarı final maçında karşılaşacak olan Osaka, maçtan çekildi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Osaka, “Bir atletten önce ben siyah bir kadınım. Ve siyah bir kadın olarak, beni tenis oynarken izlemektense, halihazırda acil ilgi gerektiren çok daha önemli konular varmış gibi hissediyorum. Oynamayınca öyle etkili bir şeylerin yaşanmasını beklemiyorum ancak çoğunluğu beyaz olan spor dünyasında bir tartışma başlatabilirsem, bunun doğru yönde bir adım olduğunu düşünürüm” dedi.

Osaka, “Siyahların, polis elinde süregelen soykırımını izlemek, dürüst olmak gerekirse, midemi bulandırıyor. Her birkaç günde bir yeni bir hashtag’in ortaya çıkması beni tüketiyor ve aynı konuşmayı defalarca ama defalarca tekrarlamaktan inanılmaz yoruldum. Ne zaman yeterli olacak?” ifadelerini kullandı.

Japon ve Haitili bir çiftin çocuğu olan 22 yaşındaki Naomi Osaka, ABD’de büyüdü. Osaka da ten rengi nedeniyle zaman zaman ırkçı yaklaşımlarla karşılaştı. Osaka’nın iki Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

Sırtından defalarca vuruldu, tekrar yürümesi mucizeye kaldı

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Jacob Blake adlı siyah ve silahsız yurttaş, üç çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracına girmek istediği sırada polis tarafından sırtından defalarca vuruldu.

Ciddi şekilde yaralanan Blake’in yeniden yürüyebilmesinin ‘mucize’ olacağı belirtildi.

Yaşananların ardından kentte geniş çaplı protestolar başladı, eylemler sırasında da iki kişi vurularak öldürüldü, bir kişi de yaralandı.

Spor dünyası boykot ediyor

Blake’in vurulması spor dünyasında boykotun fitilini de ateşledi. NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, basketbol maçına çıkmama kararı aldı. Ardından tüm playoff maçları iptal edildi. NBA’in boykotuna Profesyonel Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ve Beyzbol Ligi (MLB) de destek verdi.