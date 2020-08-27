Kayıt
15:03 27 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasına tepki gösteren ünlü raket Osaka, yarı final maçından çekildi

    © AFP 2020 / MATTHEW STOCKMAN
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042735234_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_16c07444dc710cc5caa87325ae9136b8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008271042735272-jacob-blakein-polis-tarafindan-vurulmasina-tepki-gosteren-unlu-raket-osaka-yari-final-macindan/

    Irkçılığa karşı tutumuyla bilinen ünlü tenis oyuncusu Naomi Osaka, ABD’de siyah yurttaş Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasına tepki olarak, WTA Western & Southern Açık turnuvasında oynayacağı yarı final maçından çekildi.

    Japon ve Haiti kökenleri nedeniyle kendisi de ırkçılıktan nasibini alan ünlü raket Naomi Osaka, silahsız siyah bir yurttaş olan Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından maçları protesto etti.

    ABD’nin New York kentinde düzenlenen WTA Western & Southern Açık turnuvasında, Belçikalı rakibi Elise Mertens ile yarı final maçında karşılaşacak olan Osaka, maçtan çekildi.

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Osaka, Bir atletten önce ben siyah bir kadınım. Ve siyah bir kadın olarak, beni tenis oynarken izlemektense, halihazırda acil ilgi gerektiren çok daha önemli konular varmış gibi hissediyorum. Oynamayınca öyle etkili bir şeylerin yaşanmasını beklemiyorum ancak çoğunluğu beyaz olan spor dünyasında bir tartışma başlatabilirsem, bunun doğru yönde bir adım olduğunu düşünürüm” dedi.

    Osaka, “Siyahların, polis elinde süregelen soykırımını izlemek, dürüst olmak gerekirse, midemi bulandırıyor. Her birkaç günde bir yeni bir hashtag’in ortaya çıkması beni tüketiyor ve aynı konuşmayı defalarca ama defalarca tekrarlamaktan inanılmaz yoruldum. Ne zaman yeterli olacak?” ifadelerini kullandı.

    Japon ve Haitili bir çiftin çocuğu olan 22 yaşındaki Naomi Osaka, ABD’de büyüdü. Osaka da ten rengi nedeniyle zaman zaman ırkçı yaklaşımlarla karşılaştı. Osaka’nın iki Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

    Sırtından defalarca vuruldu, tekrar yürümesi mucizeye kaldı

    Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Jacob Blake adlı siyah ve silahsız yurttaş, üç çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracına girmek istediği sırada polis tarafından sırtından defalarca vuruldu.

    Ciddi şekilde yaralanan Blake’in yeniden yürüyebilmesinin ‘mucize’ olacağı belirtildi.

    Yaşananların ardından kentte geniş çaplı protestolar başladı, eylemler sırasında da iki kişi vurularak öldürüldü, bir kişi de yaralandı.

    Spor dünyası boykot ediyor

    Blake’in vurulması spor dünyasında boykotun fitilini de ateşledi. NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, basketbol maçına çıkmama kararı aldı. Ardından tüm playoff maçları iptal edildi. NBA’in boykotuna Profesyonel Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ve Beyzbol Ligi (MLB) de destek verdi.

    Etiketler:
    Tenis, Jacob Blake, Irkçılık karşıtı, Irkçılık, Polis şiddeti, ABD, Naomi Osaka
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Altay'ın Mikhaylovskoye bölgesindeki acı-tuzlu 'Pembe' gölün havadan görünüşü.
    Göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen ve şifa özellikleriyle de kullanılan Altay’ın tuz gölleri
    Karikatür
    BMGK, ABD’nin İran’a yaptırımları geri getirme girişimini reddetti
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet