Manchester United kaptanı Maguire: Bacaklarıma vurup artık futbol yok dediler

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos adasında karıştığı olayların ardından ilk kez konuştu. Kamu görevlilerine saldırı, rüşvet teklifi gibi suçlardan 21 ay ertelenmiş hapis cezası alan İngiliz futbolcu, polislerin "Kariyerin bitti, artık futbol yok, bir daha oynayamayacaksın" diyerek bacaklarına vurduklarını söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve İngiltere Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Harry Maguire, tatil için gittiği Yunanistan’da yaşadıklarıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Sözcü Skor'un aktardığına göre BBC’ye konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Yunanistan’ın Mikonos adasında çıkan kavga sonrasında yaralama, rüşvet girişiminde bulunma, kamu çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıktı ve 21 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Maguire’nin hukuk ekibi karara itiraz ederken yeniden yargılama yapılması talep edildi. Yıldız futbolcu ise yaşadıklarının ardından ilk kez açıklamalarda bulunurken Manchester United’da kaptanlığının devam edip etmeyeceği konusunun ‘kendi kararı olmadığını’ belirtti.

‘Kimseye bir özür borçlu olduğumu düşünmüyorum’

“Kimseye bir özür borçlu olduğumu düşünmüyorum” diyen tecrübeli savunmacı, “Bir şeyi yanlış yaptığınızda özür dilemeniz gerekir. Ben bu durum için pişmanlık duyuyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Taraftarları ve kulübü bu duruma soktuğum için pişmanım” ifadelerini kullandı.

Geçen yaz Leicester City’den 80 milyon pound’luk rekor ücretle transfer edilen İngiliz futbolcu, Ocak ayında takım kaptanı yapıldı.

Ancak Yunanistan’da yaşanan olayların ardından İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Maguire’nin, United’daki kaptanlığının da tehlikeye girdiği iddia edildi.

‘Kaptan olup olmamak önemli değil’

Konuya değinen Maguire, “Kaptan olup olmamak önemli değil. Bu kulüp için oynamak büyük bir ayrıcalık. Bu benim kararım değil” dedi.

Davayı değerlendiren Maguire, “Yunan hukukuna büyük inancım var, yeniden yargılama bize hazırlanmamız, kanıtları toplamamız, tanıkları mahkemeye getirmemiz için daha fazla zaman verecek ve gerçeğin söyleneceğinden ve ortaya çıkacağından eminim” şeklinde konuştu.

Dünyanın en pahalı savunma oyuncularından olan Maguire, polis memurlarına rüşvet verdiği iddialarını reddederek, mahkemede verilen ifadeleri ‘gülünç’ olarak nitelendirdi.

'İki adam kız kardeşime yaklaşıp…’

Mikonos'ta başlayan kavganın detaylarına değinen İngiliz yıldız, iki adamın küçük kız kardeşine yaklaşmasıyla tartışmanın başladığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“İki adam kardeşime yaklaşıp nereden geldiğini sormuşlar. Nişanlım Fern, kardeşimin cevap verdikten sonra gözlerinin ve kafasının arkaya doğru kaydığını görmüş. Aklıma ilk gelen kaçırıldığımızdı. Dizlerimizin üzerine çöktük ve ellerimizi havaya kaldırdık. Daha sonra ‘kariyerin bitti, artık futbol yok, bir daha oynayamayacaksın’ diyerek bacaklarımıza vurmaya başladılar. Bu noktada bunların polis olma ihtimalinin olmadığını düşündüm. Kim olduklarını bilmediğim için kaçmaya çalıştım. Hayatımdan endişe ettim.”

Gözaltında iki gece geçiren Maguire, bu deneyimi için ise, “Korkunçtu, bir daha asla yapmak istemediğim bir şey. Kimsenin yaşamasını istemem. İlk kez böyle bir durum yaşadım” dedi.