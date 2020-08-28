Kayıt
12:27 28 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Harry Maguire

    Manchester United kaptanı Maguire: Bacaklarıma vurup artık futbol yok dediler

    © REUTERS / POOL New
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1042741534_0:0:2049:1153_1200x675_80_0_0_b51cd35ddf121f7fa602003febf3d6fa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202008281042741605-manchester-united-kaptani-maguire-bacaklarima-vurup-artik-futbol-yok-dediler/

    Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos adasında karıştığı olayların ardından ilk kez konuştu. Kamu görevlilerine saldırı, rüşvet teklifi gibi suçlardan 21 ay ertelenmiş hapis cezası alan İngiliz futbolcu, polislerin "Kariyerin bitti, artık futbol yok, bir daha oynayamayacaksın" diyerek bacaklarına vurduklarını söyledi.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve İngiltere Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Harry Maguire, tatil için gittiği Yunanistan’da yaşadıklarıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

    Sözcü Skor'un aktardığına göre BBC’ye konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Yunanistan’ın Mikonos adasında çıkan kavga sonrasında yaralama, rüşvet girişiminde bulunma, kamu çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıktı ve 21 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

    Maguire’nin hukuk ekibi karara itiraz ederken yeniden yargılama yapılması talep edildi. Yıldız futbolcu ise yaşadıklarının ardından ilk kez açıklamalarda bulunurken Manchester United’da kaptanlığının devam edip etmeyeceği konusunun ‘kendi kararı olmadığını’ belirtti.

    ‘Kimseye bir özür borçlu olduğumu düşünmüyorum’

    Kimseye bir özür borçlu olduğumu düşünmüyorum” diyen tecrübeli savunmacı, “Bir şeyi yanlış yaptığınızda özür dilemeniz gerekir. Ben bu durum için pişmanlık duyuyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Taraftarları ve kulübü bu duruma soktuğum için pişmanım” ifadelerini kullandı.

    Geçen yaz Leicester City’den 80 milyon pound’luk rekor ücretle transfer edilen İngiliz futbolcu, Ocak ayında takım kaptanı yapıldı.

    Ancak Yunanistan’da yaşanan olayların ardından İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Maguire’nin, United’daki kaptanlığının da tehlikeye girdiği iddia edildi.

    ‘Kaptan olup olmamak önemli değil’

    Konuya değinen Maguire, “Kaptan olup olmamak önemli değil. Bu kulüp için oynamak büyük bir ayrıcalık. Bu benim kararım değil” dedi.

    Davayı değerlendiren Maguire, “Yunan hukukuna büyük inancım var, yeniden yargılama bize hazırlanmamız, kanıtları toplamamız, tanıkları mahkemeye getirmemiz için daha fazla zaman verecek ve gerçeğin söyleneceğinden ve ortaya çıkacağından eminim” şeklinde konuştu.

    Dünyanın en pahalı savunma oyuncularından olan Maguire, polis memurlarına rüşvet verdiği iddialarını reddederek, mahkemede verilen ifadeleri ‘gülünç’ olarak nitelendirdi.

    'İki adam kız kardeşime yaklaşıp…’

    Mikonos'ta başlayan kavganın detaylarına değinen İngiliz yıldız, iki adamın küçük kız kardeşine yaklaşmasıyla tartışmanın başladığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

    “İki adam kardeşime yaklaşıp nereden geldiğini sormuşlar. Nişanlım Fern, kardeşimin cevap verdikten sonra gözlerinin ve kafasının arkaya doğru kaydığını görmüş. Aklıma ilk gelen kaçırıldığımızdı. Dizlerimizin üzerine çöktük ve ellerimizi havaya kaldırdık. Daha sonra ‘kariyerin bitti, artık futbol yok, bir daha oynayamayacaksın’ diyerek bacaklarımıza vurmaya başladılar. Bu noktada bunların polis olma ihtimalinin olmadığını düşündüm. Kim olduklarını bilmediğim için kaçmaya çalıştım. Hayatımdan endişe ettim.”

    Gözaltında iki gece geçiren Maguire, bu deneyimi için ise, “Korkunçtu, bir daha asla yapmak istemediğim bir şey. Kimsenin yaşamasını istemem. İlk kez böyle bir durum yaşadım” dedi.

     

    İlgili konular:

    Manchester United ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı
    Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde
    Etiketler:
    Yunanistan, Harry Maguire, Manchester United
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Altay'ın Mikhaylovskoye bölgesindeki acı-tuzlu 'Pembe' gölün havadan görünüşü.
    Göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen ve şifa özellikleriyle de kullanılan Altay’ın tuz gölleri
    Karikatür
    Rusya'dan Suriye'de askeri araçların çarpışmasıyla ilgili açıklama: ABD askerleri, Rus konvoyunun önünü kesmeye çalıştı
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet