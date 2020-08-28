Ibrahimovic, Milan ile yeniden anlaştı

İtalya Serie A ekibi Milan'da, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıl sözleşme imzalandı.

Milan ile Zlatan Ibdahimovic arasındaki sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti. Ekim ayında 39 yaşına girecek olan futbolcu, 1 yıl daha Milan'da forma giyecek.

Zlatan Ibrahimovic, Twitter hesabından Milan'ı etiketleyerek; "Daha önce dediğim gibi, yeni ısınıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020

Milan'da geçen sezon 21 numaralı formayı giyen Ibrahimovic, sosyal medya paylaşımında bu sezon 11 numaralı formayı giyeceğini de duyurdu.

Ibrahimovic geçen sezon devre arasında katıldığı Milan'da çıktığı 20 maçta 11 gol atıp 5 asist yapmıştı.