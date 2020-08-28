Acun Ilıcalı, Zajc'ı istiyor

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve gönderilmek isteyen Miha Zajc'a Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Hollanda ekibi Zajc için transfer girişimlerine başladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Sloven orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.