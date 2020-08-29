Futbolda milli mesai yarın başlıyor

Milli takım, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da bir araya gelecek.
Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek ay-yıldızlılar, 2 Eylül çarşamba günü Sivas'a gidecek. Milliler, Macaristan maçı öncesinde son antrenmanını saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirecek. Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül perşembe günü saat 21.45'te bu statta oynanacak.
A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül cumartesi günü Sivas'tan Belgrad'a gidecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son idmanını TSİ 21.00'de Rajko Mitic Stadı'nda yapacak. Sırbistan-Türkiye müsabakası, 6 Eylül pazar günü TSİ 21.45'de oynanacak.
Aday kadroda kimler var?
A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Hellas Verona), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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