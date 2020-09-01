Türkiye A Milli Takım'ın formaları yenilendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Nike tarafından hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.