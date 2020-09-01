TBF Başkanı Türkoğlu: Basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak göreve başladıklarından bu yana herkese şeffaf davranmaya çalıştıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, "TBF'nin Merkezefendi Denizli Belediyesi'nin Süper Lig'e alınmamasında herhangi bir sorumluluğu yoktur" dedi.
"Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz" diyen Hidayet Türkoğlu, maçların seyircili olup olmayacağına Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler sonucunda karar vereceklerini söyledi.
Gelecek seçimde TBF Başkanlığı için tekrar aday olup olmayacağı ile ilgili bir soruya Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nin kapısını açmadan bu görevi bırakmak istemiyorum" dedi.
Ergin Ataman’a tepki: Paradan bu kadar korkmasın, alacağı her cezayı TBF ödeyecektir
Türkoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın her fırsatta federasyonun aldığı kararları eleştirdiğini de söyledi. Ataman'ın para cezası alacağı için Avrupa Ligi'ni eleştirmekten korktuğunu savunan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:
- "Bazen hayranlıkla izlediğimizi ve şaşırdığımızı söylemek istiyoruz. Bu arkadaş geçen gün bizi eleştirirken istemeden de olsa övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği ama eleştirmekten korktuğu Avrupa Ligi... Çünkü para cezası alacağı için. Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Almış olduğumuz karardan sonra THY Avrupa Ligi'ne emsal teşkil ettiğini söyledi.
- Aslında bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu söylemiş oldu. Avrupa Ligi 10 gün sonra bizimle aynı kararı aldı ama bu çalışanımız onlarla ilgili yorum yapmadı. Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir."
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