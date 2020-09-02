Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu limitler çözülmeden transfer olmaz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu takımın içerisinde çok yüksek maliyetle, bugün 4 futbolcuya vereceğimiz maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Adımız 'limitçi başkana' çıktı; limiti ben koymadım ki. Taraftar bana kızabilir ama anlayış bekliyorum" dedi.