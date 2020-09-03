Brezilya'da kadın ve erkek futbol oyuncuları bundan sonra eşit ücret alacak

Cinsiyet ayrımcılığı konusunda önemli karara imza atan Brezilya Futbol Federasyonu, bundan böyle kadın ve erkek milli takımları oyuncularına eşit ücret ödeneceğini açıkladı.

Tüm dünyaya emsal teşkil edecek kararı açıklayan Brezilya Futbol Federasyon Başkanı Rogerio Caboclo, artık kadın oyuncuların erkek oyuncularla aynı ücreti alacaklarını belirtti. Cinsiyet ayrımcılığı olmadığını söyleyen Caboclo, Dünya Kupası'nda yarışan kadın milli oyuncuların da erkek oyuncularla eşit ücret alacağını söyledi.

Karar, kadın milli takımına ve İsveçli teknik direktörleri Pia Sundhage'e mart ayında iletildi. Uygulama gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ve bir sonraki kadın-erkek Dünya Kupası maçlarında uygulanacak.

Böylece Brezilya kadın milli futbol takımının oyuncuları, Neymar gibi dünya çapında birer yıldız sayılan isimlerle aynı ücreti almaya başlayacak.

Brezilya Kadın Milli Futbol takımı 2007'de Dünya Kupası finali oynadı ve Olimpiyatlarda 2004-2008 arasında ardı ardına finale kaldı.

Brezilya'da kadın futbolundan sorumlu koordinatör Aline Pellegrini bu kararı "Bir hayalin gerçekleşmesi" ifadeleriyle karşıladı.

Daha önce de Avustralya, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkeler futbolda eşit ücret uygulamasını benimsemişti. Ancak ABD'de ise, Dünya Kupası'nın son sahibi olan Kadın Milli Futbol Takımı, geçen yıl ücret eşitsizliği nedeniyle dava açılması talebinde bulundu. Davanın reddedilmesi üzerine konu temyize gitti.