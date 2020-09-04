Kasımpaşa'dan 2020-2021 Adnan Süvari Sezonu önerisi

Kasımpaşa Futbol Kulübü, Süper Lig'de uygulanan isim sembolizasyonuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yeni sezonun Adnan Süvari adıyla oynanması konusunda bir öneride bulundu.

Kasımpaşa'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ilettiği talebinde şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda Süper Lig'de uygulanan isim sembolizasyonu, Türk futbolunda dostluk ve centilmenliği pekiştirmektedir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor camialarına mal olan efsanevi karakterlerin adına oynanan sezonlar, spor dünyasında kalıcı izler bırakmakla birlikte vefa duygusunu da ön plana çıkarmıştır. Lefter Küçükandonyadis, Süleyman Seba, Metin Oktay ve Cemil Usta sezonları futbol tarihimizi zenginleştirmiştir.

Bu bağlamda, Süper Lig'de 2020-2021 sezona İzmir futboluna yön veren Adnan Süvari'nin adının verilmesini görüş ve tensiplerinize sunarız. Adnan Süvari, futbolumuzun köklü ekibi Göztepe'de futbolculuk, teknik direktörlük ve yöneticilik görevlerini icra etmiş, 1970'li yıllarda İzmir ekibini Avrupa kupalarında zaferden zafere taşımıştı.

İlklere imza atıp Göztepe’ye Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşatan ve manevi değeri yüksek Cumhurbaşkanlığı kupasını da İzmir’e getiren Adnan Süvari, tüm Ege bölgesinin saygı ve sevgi duyduğu bir karakterdir. Yeni sezona Adnan Süvari adının verilmesi kamuoyunda memnuniyetle karşılanacaktır."

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