Messi, Barcelona'da kaldı

Lionel Messi, Barcelona'da kaldığını duyurdu. "Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felaket. Mutlu değilim" diyen Messi, "Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Barcelona'ya sözleşme feshi için yazı gönderen ve ayrılığın eşiğine gelen Lionel Messi, Katalan ekibinde kaldığını duyurdu. Messi, kulüp başkanı Bartomeu'yu hedef alırken, "Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felaket. Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim" dedi.

Messi, ayrıca "Bartomeu sezon sonunda geleceğim ile ilgili istediğim kararı verebileceğimi söyledi. 'Gitmek istiyorsan git, kalmak istiyorsan kal' dedi ancak karar günü geldiğinde bana verdiği sözleri tutmadı" ifadesini kullandı.

Başkanı eleştirmeye devam eden Messi, "Burada kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Ama bu imkânsız bir şey. Bir diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim bir kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam" açıklamasını yaptı.

Ayrılma kararını yeni teknik direktör Koeman'ın "Ayrıcalıklar yok" sözlerinin ardından aldığı iddia edilen Messi, Hollandalı teknik adam için, "Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona'yı en üst seviyeye taşımalıyız" diye konuştu.

Ayrılık kararını uzun süredir düşündüğünü vurgulayan Arjantinli oyuncu, "Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim. Bayern maçındaki sonuç yüzünden gitmek istemedim, uzun zamandır bu kararı düşünüyordum. Başkan her zaman sezon sonunda kalmak isteyip istemediğime karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı" ifadelerini kullandı.