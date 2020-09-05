'Takım arkadaşlarına 19 seks işçisi tutmayı teklif eden' Yaya Toure, UNICEF'in yardım maçı kadrosundan çıkarıldı

Eski Manchester City yıldızı Yaya Toure, takım arkadaşlarına uygunsuz mesajlar gönderdikten sonra UNICEF'in ihtiyacı olan çocuklara yardım için düzenlediği maçın kadrosundan çıkarıldı.

T24’ün aktardığı iddiaya göre Toure diğer futbolcuların bulunduğu grup konuşmasında çıplak bir kadının duş alırken görüntülerini yolladı ve daha sonra diğer oyuncular için 19 seks isçisi tutmayı teklif etti.

Yaya Toure axed from Soccer Aid after offering to hire sex workers for team-mates https://t.co/20PqYFD69O pic.twitter.com/OLd6RK6tb6 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 4, 2020

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The Sun'a konuşan kaynaklara göre her sene eski futbol yıldızları arasında oynanan yardım karşılaşmasında forma giyecek bazı oyuncular Toure hakkında şikayette bulundu.

Soccer Aid isimli karşılaşmanın sözcüsü "Özel bir grup konuşmasında bir takım uygunsuz mesajlar gönderildi. Mesajlar hızlıca silindi ve gönderen kişi özür diledi" derken bahsi geçen futbolcunun bu seneki karşılaşmada forma giymemesine karar verildiğini ifade etti.

Toure mesajları şaka amaçlı attığını ve pişman olduğunu ifade eden bir Twitter paylaşımında bulunurken Soccer Aid'de görev alan herkesten özür diledi.