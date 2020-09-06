Türk A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic’te kaldı.

49. dakikada Kolarov’un Nazım Sangare’ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic’te kaldı.

89. dakikada sağ taraftan Tadic’in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx

Sırbistan: Rajkovic xx, Milenkovic xx, Pavlovic xx, Kolarov xx, Radonjic xx (Djuricic dk. 86 ?), Lazovic xx (Gacinovic dk. 27 x), Gudelj xx, Maksimovic xx (Stefan Mitrovic dk. 61 x), Kostic xx, Tadic xx, Mitrovic xx

Yedekler: Dmitrovic, Rockov, Mladenovic, Stefan Mitrovic, Grujic, Aleksic, Ljajic, Vlahovic, Despotovic, Jovic

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Türkiye: Mert xx, Zeki xx (Nazım Sangare dk. 46 x), Ozan Kabak xx, Çağlar xx, Hasan Ali xx, Ozan Tufan xx, Orkun xx (Cengiz dk. 60 x), Mahmut xx, Yusuf xx, Enes xx (Burak dk. 78 x), Kenan xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Umut, Merih, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Efecan, İrfan Can

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kart: Kolarov (dk. 49) (Sırbistan)

Sarı kartlar: Yusuf, Ozan Kabak (Türkiye) Tadic, Kostic (Sırbistan)