Djokovic'ten hayranlarına çağrı: Hakem yanlış bir şey yapmadı, lütfen ona destek olun

Vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesinin ardından diskalifiye edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, hayranlarına karşı hakeme destek verdi. Hakemin tepkisini abartı bulan hayranlarına seslenen ünlü tenisçi, "Yanlış hiçbir şey yapmadı. Bu süre zarfında özellikle ona destek olmanızı ve değer vermenizi rica ediyorum" dedi.

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda, vurduğu topun çizgi hakemi Laura Clark’ın boğazına top gelmesinin ardından diskalifiye edilen Novak Djokovic, hakemin tepkisini abartı bulan hayranlarına seslendi.

Twitter üzerinden hakemi rahatsız etmeme çağrısı yapan Djokovic şunları yazdı:

Sevgili Novak Djokovic hayranları topluluğu, pozitif mesajlarınız için teşekkürler. Lütfen hakemin de desteğimize ihtiyacı olduğunu unutmayın. Kendisi yanlış hiçbir şey yapmadı. Bu süre zarfında özellikle ona destek olmanızı ve değer vermenizi rica ediyorum. Böyle anlardan daha da güçlenerek çıkıyoruz, bunların üstesinden geliriz. Herkese sevgiler. Avrupa, bekle geliyorum.”

From these moments, we grow stronger and we rise above. Sharing love with everyone. Europe here I come ✈️ (2/2) — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020

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Djokovic özür dilemişti

Djokovic, dün de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yaşananlar beni gerçekten üzdü, boş hissediyorum. Turnuvanın çizgi hakeminin durumunu sordum, tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Gerçekten böyle bir rahatsızlığa neden olduğum için çok üzgünüm. Hiç kasıtlı değildi. Çok yanlıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Novak Djokovic, çizgi hakemini vurduğu için diskalifiye edildi https://t.co/JCsEb548nB pic.twitter.com/fBwhzcXDL5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 6, 2020

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Hayranları, hakemi abartmakla suçluyor

Ancak Djokovic’in özür dilemesine rağmen yaralanan hakem ünlü tenisçinin hayranlarına kurtulamamış, verdiği tepkinin aşırı olduğu savunulmuştu.

Öte yandan, Clark'ın boynunda morarma olduğu ve nefes darlığı çektiği belirtilirken dün Flushing Meadows'da düzenlenen maça da katılmamıştı.

Becker: Topu bu şekilde atmaması şeklinde uyarıyordum

Diğer yandan, Novak Djokovic'in eski antrenörü, ünlü tenisçi Boris Becker de olayla ilgili Daily Mail'e konuştu.

Becker, "Novak'ın başına böyle bir şey geleceğinden korkuyordum. Onun koçu olduğum zamanlarda topu bu şekilde atmaması için sürekli uyarıyordum" dedi.

'Federer veya Nadal kadar popüler olmaması onu geriyor'

"Bence Roger Federer veya Rafael Nadal kadar popüler olmaması onu geriyor" diyen Becker, şunları söyledi:

"Yaptığı başarıların takdir edilmesini isteyen birisi. İki efsane (Rafael) Nadal ve (Roger) Federer ile aynı dönemde oynuyor ve aralarında büyük bir çekişme var. Onlara gösterilen sevginin kendisine gösterilmemesi sinirlendiriyor. Evine gidip (eşi) Jelena ile konuşmalı. Sadece tenise odaklanmalı. Yaptığı hatalarden ders çıkarması gerekiyor. 'Nerede yanlış yaptığını görüp artık sinirlerine hakim olmalı. Ben onu çok uyarmıştım. Artık kendisini dinlemeli."

Ne olmuştu?

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıkmıştı.

Number 1 player in the world gets disqualified from the US Open over what seems to be an honest mistake. pic.twitter.com/tO2addZZ97 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020

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Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakemi Clark’ın boğazına isabet etmiş ve bunun ardından diskalifiye edilmişti.