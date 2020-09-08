Jose Sosa: Fenerbahçe beni çok istedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Ernesto Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosa, "Fenerbahçeli yetkililer beni çok istediler. Türkiye'de hangi takıma gittiysem çok iyi dostluklar kurduk. Şimdi de buradayım" ifadelerini kullandı.